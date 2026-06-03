Флорентино готви революция в Реал Мадрид с поне пет промени и „подсилване от най-високо ниво“

Клубът работи по нов проект, като преговорите за няколко позиции са в много напреднала фаза и се очаква да бъдат обявени след изборите. „Нашата философия винаги е била да привличаме най-добрите“, заявяват от ръководството.

Въпреки че Енрике Рикелме вече обявява някои от имената, които биха били част от неговия проект, ако спечели изборите в неделя, екипът на Флорентино Перес продължава да действа с дискретността, превърнала се в негова запазена марка през последните години. От страна на кандидата вече се появиха имената на Родри за подсилване на халфовата линия и на Раул Гонсалес за поста спортен директор. Засилват се и слуховете за Ерлинг Холанд, въпреки че привличането на норвежеца би било много по-сложна операция по очевидни причини, тъй като би означавало да се вземе ключов играч от един от големите европейски съперници на "лос бланкос".

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От своя страна, екипът на Флорентино Перес отдавна работи по дълбоко преструктуриране на състава, което ще включва „поне пет промени“ в отбора. „Ще има силно техническо ръководство и значителни попълнения“, съобщава "Марка", потвърждавайки думите на временно изпълняващия длъжността президент по време на срещата с фенклубовете в Толедо в понеделник. „Ще дойдат нови звезди, нови попълнения. Знаем от какви подкрепления се нуждаем и те ще бъдат тук през следващия сезон, носейки фланелката на Реал Мадрид“, каза той.

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Целта е да се обновят най-вече защитата и халфовата линия. Трябва да се припомни, че Дани Карвахал и Давид Алаба вече потвърдиха напускането си, а съществуват и основателни съмнения относно физическото състояние на играчи като Едер Милитао и Ферлан Менди. През последните дни все повече набират сила слуховете около Ибрахима Конате, който няма да остане в Ливърпул и следователно е свободен агент – една от предпочитаните формули за привличане на играчи от Реал Мадрид през последните сезони.

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Халфовата линия също отдавна е обект на вътрешни дебати. Смята се, че липсват по-креативни профили, които да допълнят физическата мощ на играчи като Орелиан Чуамени, Феде Валверде или Едуардо Камавинга. „Определени позиции ще бъдат значително подсилени“, коментират от "Валдебебас".

Що се отнася до атаката, със сигурното завръщане на Ендрик, в клуба продължават да вярват, че съставът вече разполага с някои от най-добрите нападатели в света. Смята се, че е само въпрос на време новият треньор, който почти сигурно ще бъде Моуриньо, да намери правилната комбинация от качествата на атакуващите футболисти.

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От клуба уверяват, че ще пристигнат „попълнения от най-високо ниво“. Някои от тях може да бъдат обявени още преди изборите, въпреки че намерението е имената да се разкриват постепенно след вота в неделя, ако, както сочат прогнозите, Флорентино бъде преизбран. „Винаги сме търсили най-добрите на всяка позиция. Така е от 26 години и нашата философия не се е променила“, добавят от Мадрид.

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Снимки: Gettyimages