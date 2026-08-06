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25 000 приветстваха Салах в Трабзон

  • 6 авг 2026 | 02:54
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25 000 приветстваха Салах в Трабзон

Хиляди привърженици на Трабзонспор посрещнаха новото попълнение на клуба Мохамед Салах на летището. Бившият нападател Ливърпул пристигна в Истанбул, където премина медицински прегледи, а по-късно вечерта кацна в Трабзон.

Церемонията по подписването на договора със Салах и представянето на футболиста ще се състои днес на домашния стадион на клуба.

На летището в Трабзон Мохамед беше посрещнат от хиляди фенове. Египтянинът облече фланелка на клуба с номер 10.

„Много съм щастлив да се озова в тази невероятна атмосфера. Не си спомням някога да съм виждал нещо подобно. Тук има 25 000 души, това е невероятно! Никога не съм виждал такова нещо“, заяви Салах.

„Навсякъде съм постигал успехи. Искам да постигна успех и в Трабзонспор“, добави той.

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