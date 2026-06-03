Ново разочарование за Алваро Арбелоа

Временния треньор Алваро Арбелоа напусна Реал Мадрид на фона на полемики след разочароващ сезон, белязан в края от боя между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде и липсата на какъвто и да е спечелен трофей. Той не получи предложение да остане за постоянно и трябваше да си тръгне. Сега стана ясно, че Арбелоа е бил отхвърлен и от Байер (Леверкузен), където си търсят нов наставник.

Според “Билд” бившият защитник е бил предложен на германския клуб, но оттам са отхвърлили варианта да го ангажират.

По ирония на съдбата Арбелоа бе наследил начело на Реал Мадрид Чаби Алонсо, който беше дошъл именно от Леверкузен.

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