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Интер изпуска Ромеро

  • 6 авг 2026 | 02:16
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Интер изпуска Ромеро

Интер е изправен пред съвсем реалния риск да изпусне Кристиан Ромеро, тъй като не може да финализира покупката му от Тотнъм, преди първо да продаде Бенжамен Павар, Давиде Фратези или Кристиян Аслани.

„Нерадзурите“ спечелиха Скудетото и Купа на Италия през миналия сезон и си поставиха за цел по-добро представяне в Шампионска лига през настоящата кампания, но така и не пристигат нови попълнения. На няколко пъти те бяха близо до споразумения, които впоследствие се проваляха. Първо Челси ги надцака за Марко Палестра, а след това Анан Халаили не успя да премине медицинските прегледи при трансфера си от Роял Юнион СЖ.

Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона
Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

Интер има устна договорка с Тотнъм за Ромеро на стойност 40 млн. евро. Сделката обаче не може да бъде осъществена, докато първо не бъдат договорени личните условия, а след това не се осъществят продажби за набиране на средства. Това се превръща в огромен проблем, тъй като Атлетико Мадрид финализира две продажби – Матео Руджери в Астън Вила за около 18 млн. евро плюс бонуси и Науел Молина в Рома за 13 млн. евро плюс бонуси.

Все пак за Интер има едно ключово предимство. Според „Марка“, предложението, което Атлетико Мадрид планира да отправи, е само за 30 млн. евро за Ромеро, което вероятно няма да е достатъчно, за да убеди „шпорите“. Факт е обаче, че Интер не може да предприеме действия, защото има твърде много играчи, които все още чакат да бъдат продадени.

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Снимки: Imago

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