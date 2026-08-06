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Ница привлече голмайстора на Метц

  • 6 авг 2026 | 02:22
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Ница привлече голмайстора на Метц

Ница официално обяви привличането на Готие Ен от Метц. Атакуващият халф, който на 7 август ще навърши 30 години, подписа договор с клуба до юни 2029 година. Според информация на „Екип“, сумата по сделката може да надхвърли 3 млн. евро, ако бъдат активирани предвидените бонуси.

През изминалия сезон в Лига 1 Ен изигра 29 мача, в които отбеляза 8 гола и направи 7 асистенции. С тези показатели той стана едновременно най-добрият голмайстор и асистент на Метц, но тимът му изпадна.

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