ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА излиза срещу Макаби (Тел Авив) в мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на "Аджарабет Арена" в Батуми, като стадионът се намира на пет минути пеша от плажа.

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Съоръжението е собственост на грузинската държава, която е похарчила за построяването му 35 млн. евро в края на миналото десетилетие. Арената няма лекоатлетическа писта, а 20-хилядните ѝ трибуни са изцяло покрити с козирка.

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Любопитно е, че в голяма степен "съседи" на стадиона са лъскави небостъргачи с по 40-50 етажа, но от едната му страна има уличка със стари и занемарени по-малки блокове.

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По време на снощната тренировка на "червените" направи впечатление, че тревната настилка на "Аджарабет Арена" не е в много добро състояние: тук-там е рехава и не окосена идеално. Ако терените на "Местая" и "Пушкаш Арена" например са за "Отличен 6", то този в Батуми е за "Добър 4".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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