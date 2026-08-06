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  3. ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

  • 6 авг 2026 | 07:20
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА излиза срещу Макаби (Тел Авив) в мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на "Аджарабет Арена" в Батуми, като стадионът се намира на пет минути пеша от плажа.

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Съоръжението е собственост на грузинската държава, която е похарчила за построяването му 35 млн. евро в края на миналото десетилетие. Арената няма лекоатлетическа писта, а 20-хилядните ѝ трибуни са изцяло покрити с козирка.

ЦСКА стъпи на "Аджарабет Арена" преди битката с Макаби (Тел Авив)
ЦСКА стъпи на "Аджарабет Арена" преди битката с Макаби (Тел Авив)

Любопитно е, че в голяма степен "съседи" на стадиона са лъскави небостъргачи с по 40-50 етажа, но от едната му страна има уличка със стари и занемарени по-малки блокове.

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

По време на снощната тренировка на "червените" направи впечатление, че тревната настилка на "Аджарабет Арена" не е в много добро състояние: тук-там е рехава и не окосена идеално. Ако терените на "Местая" и "Пушкаш Арена" например са за "Отличен 6", то този в Батуми е за "Добър 4".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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