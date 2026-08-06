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Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

  • 6 авг 2026 | 02:03
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Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

Швейцарският национал Джибрил Соу пристигна в Италия снощи и днес ще премине медицински прегледи в Дженоа, след като според информациите се присъединява от Севиля срещу 4 млн. евро.

Според вестник „Ил Секоло XIX“ бързината на операцията се дължи на освобождаваща клауза в договора на халфа, която „грифоните“ просто са се съгласили да активират. Личните условия също са били договорени сравнително лесно и играчът кацна в Италия заедно със семейството си.

Соу е на 29 години и има 56 мача за националния отбор на Швейцария, с който участва на Мондиал 2026.

Предишните му клубове са Цюрих, Борусия (Мьонхенгладбах), Йънг Бойс и Айнтрахт (Франкфурт), преди да премине в Севиля за 10 млн. евро през лятото на 2023 г.

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Снимки: Gettyimages

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