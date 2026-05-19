От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

Испанският гранд Реал Мадрид ще обяви официално назначението на Жозе Моуриньо за нов треньор след края на сезона в Ла Лига в неделя или понеделник, съобщава ESPN. Португалският специалист вече е постигнал устно съгласие с шефовете на "лос бланкос" и единствено остава това да бъде формализирано след подписването на документите. Според предварителната информация Моуриньо ще подпише двугодишен договор, с който ще се завърне в испанската столица.

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Реал Мадрид имаше разочароващ за стандартите на отбора сезон, в който не спечели значим трофей за втора поредна година, завършвайки на второ място в първенството и отпадайки на четвъртфиналите в Шампионската лига. Последният мач на мадридчани за сезона е срещу Атлетик Билбао на „Сантяго Бернабеу“, а очакванията са Жозе Моуриньо да присъства на стадиона.

