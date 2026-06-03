Реал Мадрид иска и защитник на Арсенал, който е играл при Моуриньо

От Реал Мадрид не спират да работят върху подсилването си в защита. След като бяха уредени трансферите на свободния агент от Ливърпул Ибрахима Конате и на Дензъл Дъмфрис от Интер за 20 млн. евро, клубът иска да привлече поне още един бранител.

Йошко Гвардиол е следващата цел на Моуриньо и Реал

Според “Онда Серо” оттам са набелязали Йошко Гвардиол от Манчестър Сити, но Николо Скира и Рамон Алварес посочват друго име - Рикардо Калафиори от Арсенал. От Реал Мадрид вече са отправили запитване относно ситуацията с 24-годишния играч, но все още няма преговори. Той е ценен и от бъдещия наставник на тима Жозе Моуриньо, който го познава от съвместния им период в Рома. През изминалия сезон италианският национал, който може да играе като ляв бек и централен защитник, записа общо 36 мача с един гол и три асистенции за “артилеристите”.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho has reportedly asked Real Madrid to sign Riccardo Calafiori as part of the club's defensive rebuild plans.



Mourinho is said to value the Italian's versatility, with Calafiori capable of playing both at centre-back and left-back.



—… pic.twitter.com/FnnY61qC4O — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) June 3, 2026

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Снимки: Imago