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Реал Мадрид иска и защитник на Арсенал, който е играл при Моуриньо

  • 3 юни 2026 | 20:02
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Реал Мадрид иска и защитник на Арсенал, който е играл при Моуриньо

От Реал Мадрид не спират да работят върху подсилването си в защита. След като бяха уредени трансферите на свободния агент от Ливърпул Ибрахима Конате и на Дензъл Дъмфрис от Интер за 20 млн. евро, клубът иска да привлече поне още един бранител.

Йошко Гвардиол е следващата цел на Моуриньо и Реал
Йошко Гвардиол е следващата цел на Моуриньо и Реал

Според “Онда Серо” оттам са набелязали Йошко Гвардиол от Манчестър Сити, но Николо Скира и Рамон Алварес посочват друго име - Рикардо Калафиори от Арсенал. От Реал Мадрид вече са отправили запитване относно ситуацията с 24-годишния играч, но все още няма преговори. Той е ценен и от бъдещия наставник на тима Жозе Моуриньо, който го познава от съвместния им период в Рома. През изминалия сезон италианският национал, който може да играе като ляв бек и централен защитник, записа общо 36 мача с един гол и три асистенции за “артилеристите”.

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Снимки: Imago

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