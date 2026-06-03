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Йошко Гвардиол е следващата цел на Моуриньо и Реал

  • 3 юни 2026 | 15:10
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Йошко Гвардиол е следващата цел на Моуриньо и Реал

Централният защитник на Манчестър Сити Йошко Гвардиол е новата голяма трансферна цел на Реал Мадрид. В последните дни кралският клуб активно подсилва дефанзивната линия на отбора по искане на бъдещия нов треньор Жозе Моуриньо. “Белите” вече на практика са уредили Ибрахима Конате, който идва като свободен агент от Ливърпул, и Дензъл Дъмфрис, за когото Реал ще плати на Интер 20 милиона евро.

Според Алберто Перейро от “Онда Серо” Моуриньо има голямо желание клубът да привлече Гвардиол. Флорентино Перес също смята хърватина за най-добрата опция за позицията в настоящия момент. Голямото му предимство е, че може да играе добре и като ляв кран защитник.

Според информациите Реал Мадрид има готовност да плати 75 милиона евро за 24-годишния хърватски национал. От Манчестър Сити обаче едва ли ще искат да се разделят с Гвардиол, за когото платиха 90 милиона на РБ Лайпциг преди три години.

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