Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси с два гола и нов рекорд

Меси с два гола и нов рекорд

  • 6 авг 2026 | 05:49
  • 4168
  • 3
Меси с два гола и нов рекорд

Лионел Меси отбеляза два гола в сряда и се превърна в реализатор номер 1 в историята на турнира за Купата на лигите, а неговият Интер Маями победи Атлетико Сан Луис с 4:2 у дома в първи мач от груповата фаза на надпреварата.

Меси, който помогна на "чаплите" да спечелят трофея през 2023 г. още в първите си седмици в клуба от Флорида, увеличи сметката си в надпреварата до рекордните 14 попадения. В турнира участват отбори от Мейджър Лийг Сокър и мексиканската Лига МХ.

Давид Родригес даде преднина на Атлетико Сан Луис в 4-тата минута, но Меси изравни малко по-късно, засичайки остро центриране от левия фланг на Ноа Алън.

Венецуелският полузащитник Теласко Сеговия изведе Интер Маями напред в 26-ата минута. Меси се разписа отново малко преди почивката. Той завърши хубава атака на домакините с безпощаден шут под напрената греда.

Бразилският защитник Микаел направи резултата 4:1 в добавеното време на първото полувреме след пас на Меси, а Рафа Йоренте от Атлетико Сан Луис отбеляза почетно попадение за мексиканците през втората част.

Орландо Сити спечели с 2:1 визитата си на Монтерей, а Антоан Гризман вкара един от головете за тима от МЛС.

В други мачове от турнира, играни тази нощ, Далас победи Керетаро с 2:0, Леон спечели с 1:0 при гостуването си на Нешвил, а Толука разгроми с 3:0 Сиатъл Саундърс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

  • 6 авг 2026 | 04:46
  • 2061
  • 0
Ница привлече голмайстора на Метц

Ница привлече голмайстора на Метц

  • 6 авг 2026 | 06:11
  • 1460
  • 0
Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

  • 6 авг 2026 | 03:12
  • 6231
  • 1
25 000 приветстваха Салах в Трабзон

25 000 приветстваха Салах в Трабзон

  • 6 авг 2026 | 02:54
  • 5207
  • 8
Интер изпуска Ромеро

Интер изпуска Ромеро

  • 6 авг 2026 | 06:27
  • 2021
  • 0
Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

  • 6 авг 2026 | 02:03
  • 1189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

  • 6 авг 2026 | 08:00
  • 1024
  • 0
ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

  • 6 авг 2026 | 07:20
  • 6078
  • 11
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

  • 5 авг 2026 | 23:23
  • 77044
  • 434
25 000 приветстваха Салах в Трабзон

25 000 приветстваха Салах в Трабзон

  • 6 авг 2026 | 02:54
  • 5207
  • 8
Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

  • 6 авг 2026 | 03:12
  • 6231
  • 1