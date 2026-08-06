Меси с два гола и нов рекорд

Лионел Меси отбеляза два гола в сряда и се превърна в реализатор номер 1 в историята на турнира за Купата на лигите, а неговият Интер Маями победи Атлетико Сан Луис с 4:2 у дома в първи мач от груповата фаза на надпреварата.

Меси, който помогна на "чаплите" да спечелят трофея през 2023 г. още в първите си седмици в клуба от Флорида, увеличи сметката си в надпреварата до рекордните 14 попадения. В турнира участват отбори от Мейджър Лийг Сокър и мексиканската Лига МХ.

Давид Родригес даде преднина на Атлетико Сан Луис в 4-тата минута, но Меси изравни малко по-късно, засичайки остро центриране от левия фланг на Ноа Алън.

Венецуелският полузащитник Теласко Сеговия изведе Интер Маями напред в 26-ата минута. Меси се разписа отново малко преди почивката. Той завърши хубава атака на домакините с безпощаден шут под напрената греда.

Бразилският защитник Микаел направи резултата 4:1 в добавеното време на първото полувреме след пас на Меси, а Рафа Йоренте от Атлетико Сан Луис отбеляза почетно попадение за мексиканците през втората част.

Орландо Сити спечели с 2:1 визитата си на Монтерей, а Антоан Гризман вкара един от головете за тима от МЛС.

В други мачове от турнира, играни тази нощ, Далас победи Керетаро с 2:0, Леон спечели с 1:0 при гостуването си на Нешвил, а Толука разгроми с 3:0 Сиатъл Саундърс.

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Снимки: Gettyimages