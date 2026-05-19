Моуриньо е поставил три условия пред шефовете на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо е поставил три ясни условия за евентуално завръщане начело на Реал Мадрид, съобщава "Марка": "пълен контрол" върху първия отбор, подсилване на състава и добре дефинирана трансферна политика. Вестникът пише, че португалският треньор иска тези гаранции за автономия, за да взима решения без намеса, както на спортно ниво, така и в управлението на съблекалнята.

Освен вътрешната власт, португалският специалист, според същия източник, настоява за подсилвания. Неотдавнашните му сблъсъци с Реал Мадрид, докато беше начело на Бенфика, му позволиха да идентифицира дисбаланси в състава на "белия балет", с излишък от играчи на определени позиции и липса на конкурентоспособност на други, обяснява още "Марка": затова той възнамерява да има пряко влияние както върху привличането, така и върху освобождаването на играчи.

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

Припомняме, че първият престой на Моуриньо в Реал Мадрид, въпреки че не завърши с триумф в Шампионската лига, беше от ключово значение за трансформирането на състезателния манталитет на клуба и полагането на основите за една от най-успешните му ери в Европа. "Искам само Реал Мадрид да спечели Шампионската лига, без значение дали е с мен или не", заяви треньорът преди отпадането от Борусия (Дортмунд) на полуфиналите през сезон 2012/13.

През този период Моуриньо приложи трансферна политика, основана на откриване на таланти с потенциал за развитие и финансово изгодни сделки. Най-емблематичният случай беше този на Лука Модрич. През 2012 г. треньорът лично настоя за привличането на хърватския полузащитник, който по това време играеше в Тотнъм. Въпреки първоначалните критики, Моуриньо винаги защитаваше своя избор.

"Моля мадридистите само да му дадат време и да имат търпение. Той е толкова добър, че "Сантяго Бернабеу" ще се влюби в неговата класа", каза той тогава. Години по-късно, с успеха на играча, Моуриньо потвърди гордостта си: "Лука Модрич е красотата на футбола. Той е моята гордост, защото го доведох в Реал Мадрид, когато никой не вярваше, че е играч за този клуб, и след толкова години той все още е там".

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Но Модрич не беше единственият успех на Моуриньо на трансферния пазар. Анхел Ди Мария беше друг печеливш залог, привлечен от Бенфика през 2010 г. за 25 милиона евро. Аржентинецът се превърна в ключова фигура, като беше решаващ за спечелването на десетата Шампионска лига на клуба през 2014 г. на "Ещадио да Луш", където беше избран за играч на мача на финала срещу Атлетико. През същата година той беше продаден на Манчестър Юнайтед за 75 милиона.

Португалският треньор също така демонстрира способността си да предвижда пазара след големи състезания. След Световното първенство през 2010 г. той настоя за привличането на Сами Кедира, който пристигна от Щутгарт за 15 милиона, и на Месут Йозил. Германският полузащитник беше един от акцентите на турнира, докато Йозил се превърна в идеалния партньор на Кристиано Роналдо, натрупвайки над 80 асистенции за три сезона.

Снимки: Gettyimages