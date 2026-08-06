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Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

  • 6 авг 2026 | 04:46
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Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

Евертън финализира трансфера на халфа Кристиан Ньоргор от Арсенал, като датчанинът подписа двугодишен договор с „карамелите“. Трансферната сума не се съобщава официално, но според медиите на Острова става въпрос за около 7 млн. паунда.

32-годишният датски национал, който премина в Арсенал миналата година от Брентфорд срещу 15 млн. паунда, навлизаше в последната година от договора си с „артилеристите“. Той не попадна в групата на тима за приятелската среща с Бетис, което беше ясен знак за предстоящия трансфер.

През миналия сезон Ньоргор записа 20 мача за Арсенал във всички турнири, но само 7 от тях бяха в Премиър лийг. Въпреки това, той стана част от състава, който донесе на клуба от Северен Лондон първа титла от 22 години насам.

Ньоргор е третото ново попълнение за Евертън това лято. Преди него клубът привлече Хейдън Хакни от Мидълзбро за 16,5 млн. паунда и Тайрик Джордж от Челси за 18 млн. паунда, след като той прекара втората половина на миналия сезон под наем при „карамелите“.

„Мисля, че клубът се движи в правилната посока и миналата година беше доказателство за това. Смятам, че в отбора има много добри играчи и беше много трудно да се играе срещу Евертън“, заяви Ньоргор.

Преди престоя си в Арсенал датчанинът прекара шест години в Брентфорд, където се превърна в ключова фигура за „пчеличките“, носейки капитанската лента и записвайки 196 мача.

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