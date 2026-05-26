Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Моуриньо е посочил трансферните си желания в Реал Мадрид

Моуриньо е посочил трансферните си желания в Реал Мадрид

  • 26 май 2026 | 18:50
  • 1060
  • 0

Считаният за сигурен нов старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е подготвил трансферен списък с желани играчи на няколко ключови позиции, съобщава “Ас”.

Няколко препятствия пред Моуриньо в Реал Мадрид
Няколко препятствия пред Моуриньо в Реал Мадрид

Моуриньо иска да привлече един или двама централни защитници и първоначално да подсили дясната страна на защитата, както и по-късно да придобие ляв бек. Треньорът също така смята за изключително важно да подпише с креативен халф и опорен полузащитник, способни да се конкурират с Орелиан Чуамени. Специалния обаче не посочва конкретни играчи, които би искал да види в Реал Мадрид.

Перес представя утре програмата си, очаква се да потвърди за Моуриньо и да отвори пътя към голяма промяна в Реал
Перес представя утре програмата си, очаква се да потвърди за Моуриньо и да отвори пътя към голяма промяна в Реал

Португалецът преди това е бил треньор на “лос бланкос” от юли 2010 г. до юни 2013 г. След като напуска мадридския клуб, португалецът работи в Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома, Фенербахче и Бенфика.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 846
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 715
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 696
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 1252
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 787
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 6733
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23735
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26368
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7137
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 269
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 38059
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35173
  • 133