Моуриньо е посочил трансферните си желания в Реал Мадрид

Считаният за сигурен нов старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е подготвил трансферен списък с желани играчи на няколко ключови позиции, съобщава “Ас”.

Моуриньо иска да привлече един или двама централни защитници и първоначално да подсили дясната страна на защитата, както и по-късно да придобие ляв бек. Треньорът също така смята за изключително важно да подпише с креативен халф и опорен полузащитник, способни да се конкурират с Орелиан Чуамени. Специалния обаче не посочва конкретни играчи, които би искал да види в Реал Мадрид.

Португалецът преди това е бил треньор на “лос бланкос” от юли 2010 г. до юни 2013 г. След като напуска мадридския клуб, португалецът работи в Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома, Фенербахче и Бенфика.

