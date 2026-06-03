Марк Олбрайтън пред Sportal.bg за ролята на Стилиян Петров в професионалния му път и прословутата титла с Лестър от 2016 година

Шампионът на Премиър лийг с Лестър от 2016 година Марк Олбрайтън идва в България за благотворителния „Мач на надеждата“ в Бургас. В интервю за Sportal.bg той сподели, че основната причина да приеме поканата е силното му приятелство със Стилиян Петров, с когото играха заедно в Астън Вила. Олбрайтън споделя, че е научил изключително много от българина, и определя неговия професионализъм и високи стандарти като пример, който му е помогнал да разбере какво означава да бъдеш истински професионален футболист, макар да признава, че като млад се е дразнел на някои от съветите.

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В кариерата си Олбрайтън премина през много върхове и спадове, но най-голямото му постижение остава историческата шампионска титла с Лестър през 2016 година. По думите му тайната на този успех не са били скъпите селекции, а перфектният колектив в съблекалнята и фактът, че играчите са били истински приятели, готови да се жертват един за друг. Сега Олбрайтън не крие тъгата си от тежката криза и грешките в Лестър, заради които отборът се срина до Лига 1, но в същото време е щастлив от настоящия възход на другия си любим клуб – Астън Вила, където направи първите си крачки на най-високо ниво в Англия.

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Попитан за очакванията си за предстоящото Световно първенство, Олбрайтън е прагматичен. Той не смята родната си Англия за основен фаворит за титлата, въпреки силния състав на Томас Тухел. Според него в момента отбори като Аржентина и Франция показват по-високо качество. Като футболен фен обаче, той признава, че би се радвал да види Кристиано Роналдо и Португалия да стигнат далеч в турнира.

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Въпреки успехите и спечелените трофеи, Марк Олбрайтън не иска да бъде запомнен като най-талантливия или техничен играч, а като човек, който винаги е давал 100% от себе си на терена. Днес, след края на активната си кариера, най-важното нещо за него е семейството му. Той е посветил изцяло времето си на своите три дъщери и признава с усмивка, че заминаването му за няколко дни в България е и добра възможност за малко почивка от интензивното ежедневие вкъщи.

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