Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 1 юни 2026 | 10:55
Фондация “Национали ’94” обяви пълна си подкрепа към “Мача на надеждата”, организиран от Стилиян Петров. Благотворителният мач на 6 юни в Бургас има за цел да събере средства за хора, които се борят с различни заболявания, а фондация “Национали ’94” предостави чек от 40 000 евро за каузата.

Ето какво пишат от фондацията:

Фондация „Национали '94“ обявява пълната си подкрепа към „Мача на надеждата“, организиран от Стилиян Петров на 6 юни.

Това събитие цели да събере средства за хора, които се нуждаят от помощ. Идеята за такъв демонстративен двубой е изключително благородна и поздравяваме Стилиян Петров и неговия екип за усилията за организирането и провеждането на събитието. Искрено вярваме, че заедно с хората на стадиона ще допринесем за събиране на достатъчно средства за спасяване на човешки животи.

Твърдо заставаме зад каузата за Стилиян и сме убедени, че това е един от най-правилните начини да се подкрепят нуждаещи се от лечение хора.

Ние от фондация „Национали ’94“ и златното поколение на България от 1994 година предоставяме чек от 40 000 евро за хората, които имат нужда от медицинска помощ.

С уважение

Фондация „Национали '94“

