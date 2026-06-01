Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Фондация “Национали ’94” обяви пълна си подкрепа към “Мача на надеждата”, организиран от Стилиян Петров. Благотворителният мач на 6 юни в Бургас има за цел да събере средства за хора, които се борят с различни заболявания, а фондация “Национали ’94” предостави чек от 40 000 евро за каузата.

Ето какво пишат от фондацията:

Фондация „Национали '94“ обявява пълната си подкрепа към „Мача на надеждата“, организиран от Стилиян Петров на 6 юни.

Това събитие цели да събере средства за хора, които се нуждаят от помощ. Идеята за такъв демонстративен двубой е изключително благородна и поздравяваме Стилиян Петров и неговия екип за усилията за организирането и провеждането на събитието. Искрено вярваме, че заедно с хората на стадиона ще допринесем за събиране на достатъчно средства за спасяване на човешки животи.

Твърдо заставаме зад каузата за Стилиян и сме убедени, че това е един от най-правилните начини да се подкрепят нуждаещи се от лечение хора.

Ние от фондация „Национали ’94“ и златното поколение на България от 1994 година предоставяме чек от 40 000 евро за хората, които имат нужда от медицинска помощ.

С уважение

Фондация „Национали '94“

