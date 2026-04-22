Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Десетилетие след като спечели сензационно титлата в Премиър лийг, Лестър изпадна от Чемпиъншип и през следващия сезон ще играе в третото ниво на английския футбол. Това стана факт след равенството 2:2 с Хъл Сити, което официализира второто поредно изпадане за "лисиците".

Вследствие на този резултат Лестър, на който през февруари бяха отнети 6 точки заради нарушаване на финансовите регулации, остана на 7 точки зад намиращия се на Блекбърн спасителното 21-во място само два кръга преди края на сезона.

"Лисиците" ще се състезават в Лига 1 за първи път от сезон 2008/09.

Лиъм Милър откри в полза на Хъл Сити в 18-ата минута, но Лестър вкара два фола за три минути в началото на второто полувреме чрез Джордан Джеймс (52' - д.) и Люк Томас (54'). Малко по-късно Оливър Макбърни заби попадението, оказало се фатално за домакините.

Забележителният триумф на Лестър през сезон 2015/16, когато клубът шокира английския футбол, печелейки титлата под ръководството на Клаудио Раниери, беше последван от няколко успешни години.

Отборът достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига през сезон 2016/17 и завърши на пето място в Премиър лийг два пъти поред през сезоните 2019/20 и 2020/21.

Въпреки това, "лисиците" изпаднаха от елита през сезон 2022/23 и след като не успяха да се завърнат веднага, сега се свличат още едно ниво надолу.

Силният старт на сезона изведе тима до местата за плейофи след 10-ия кръг. Слабото начало на годината обаче, съчетано с отнемането на точки заради финансови нередности, доведе до изпадането на Лестър в Лига 1.

"Лисиците" стават вторият бивш шампион на Висшата лига, който ще играе на това ниво, след Блекбърн през сезон 2017/18.

