Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лестър
  3. Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

  • 22 апр 2026 | 01:23
  • 549
  • 0
Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

Десетилетие след като спечели сензационно титлата в Премиър лийг, Лестър изпадна от Чемпиъншип и през следващия сезон ще играе в третото ниво на английския футбол. Това стана факт след равенството 2:2 с Хъл Сити, което официализира второто поредно изпадане за "лисиците".

Вследствие на този резултат Лестър, на който през февруари бяха отнети 6 точки заради нарушаване на финансовите регулации, остана на 7 точки зад намиращия се на Блекбърн спасителното 21-во място само два кръга преди края на сезона.

"Лисиците" ще се състезават в Лига 1 за първи път от сезон 2008/09.

Лиъм Милър откри в полза на Хъл Сити в 18-ата минута, но Лестър вкара два фола за три минути в началото на второто полувреме чрез Джордан Джеймс (52' - д.) и Люк Томас (54'). Малко по-късно Оливър Макбърни заби попадението, оказало се фатално за домакините.

Забележителният триумф на Лестър през сезон 2015/16, когато клубът шокира английския футбол, печелейки титлата под ръководството на Клаудио Раниери, беше последван от няколко успешни години.

Отборът достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига през сезон 2016/17 и завърши на пето място в Премиър лийг два пъти поред през сезоните 2019/20 и 2020/21.

Въпреки това, "лисиците" изпаднаха от елита през сезон 2022/23 и след като не успяха да се завърнат веднага, сега се свличат още едно ниво надолу.

Силният старт на сезона изведе тима до местата за плейофи след 10-ия кръг. Слабото начало на годината обаче, съчетано с отнемането на точки заради финансови нередности, доведе до изпадането на Лестър в Лига 1.

"Лисиците" стават вторият бивш шампион на Висшата лига, който ще играе на това ниво, след Блекбърн през сезон 2017/18.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

  • 21 апр 2026 | 21:28
  • 870
  • 1
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 7095
  • 5
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 10442
  • 15
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 8748
  • 36
В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 2478
  • 1
Бивш треньор на ЦСКА изгоря за седем мача

Бивш треньор на ЦСКА изгоря за седем мача

  • 21 апр 2026 | 20:14
  • 4219
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 167191
  • 837
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 14312
  • 38
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 8748
  • 36
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 10442
  • 15
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 7095
  • 5
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 36740
  • 19