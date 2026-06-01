Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

След като Пари Сен Жермен и Астън Вила спечелиха съответно Шампионската лига и Лига Европа, новият сезон за двата отбора ще започне със сблъсък помежду им за Суперкупата на Европа.

Двубоят ще се проведе на “Ред Бул Арена” в Залцбург на 12 август с начален час 22:00 българско време. Мачът ще бъде десетина дни преди началото на новата кампания както в Лига 1, така и в Премиър лийг: 21-23 август. Миналата година ПСЖ за първи път спечели Суперкупата на Европа след изпълнение на дузпи срещу друг английски съперник - Тотнъм. Предишният сблъсък на парижани за този трофей беше през 1996 година, като тогава те отстъпиха на Ювентус с общ резултат 2:9 от два мача. Астън Вила пък спечели единствения си мач за Суперкупата през 1982 година, когато надделя с 3:1 над Барселона. За последно обаче шампионът в Лига Европа спечели този трофей през 2018 година, когато Атлетико Мадрид надви Реал Мадрид с 4:2 след продължения.

