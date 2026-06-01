Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

  • 1 юни 2026 | 17:01
  • 1937
  • 1

След като Пари Сен Жермен и Астън Вила спечелиха съответно Шампионската лига и Лига Европа, новият сезон за двата отбора ще започне със сблъсък помежду им за Суперкупата на Европа.

Двубоят ще се проведе на “Ред Бул Арена” в Залцбург на 12 август с начален час 22:00 българско време. Мачът ще бъде десетина дни преди началото на новата кампания както в Лига 1, така и в Премиър лийг: 21-23 август. Миналата година ПСЖ за първи път спечели Суперкупата на Европа след изпълнение на дузпи срещу друг английски съперник - Тотнъм. Предишният сблъсък на парижани за този трофей беше през 1996 година, като тогава те отстъпиха на Ювентус с общ резултат 2:9 от два мача. Астън Вила пък спечели единствения си мач за Суперкупата през 1982 година, когато надделя с 3:1 над Барселона. За последно обаче шампионът в Лига Европа спечели този трофей през 2018 година, когато Атлетико Мадрид надви Реал Мадрид с 4:2 след продължения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
  • 762
  • 1
В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

  • 1 юни 2026 | 17:06
  • 1283
  • 0
Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

  • 1 юни 2026 | 17:03
  • 1346
  • 2
Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 3648
  • 6
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 973
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 903
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съставът на България за контролата с Черна гора

Съставът на България за контролата с Черна гора

  • 1 юни 2026 | 17:59
  • 1551
  • 4
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 14711
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 11269
  • 3
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 13660
  • 114
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 14527
  • 40
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 12489
  • 14