Голяма изненада от Стилиян Петров за четирима младежи от Нефтохимик

  • 31 май 2026 | 10:55
Четирима от талантливите футболисти на Нефтохимик ще получат златния шанс да се включат в "Мача на Надеждата". Легендата на българския футбол Стилиян Петров дава шанс на Христо Георгиев, Стилян Кръстев, Владислав Величков и Григор Солаков да вземат участие в благотворителната инициатива.

Събитието ще се проведе на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, а младежите ще имат уникалната възможност да играят рамо до рамо със световни и родни футболни звезди, подкрепяйки благородна кауза. 

Холивудски блясък в Бургас: Актьорът Юлиан Костов е официалният водещ на "Мача на Надеждата"

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:

- Онлайн: В мрежата на Eventim.bg.
- В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини "Технополис", книжарници Orange и Office 1.
- На място в Бургас: Физическите каси на "Часовника" и касата на Операта.
- Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).

