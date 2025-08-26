Лийдс се подсили със защитник на Лестър

Лийдс привлече Джеймс Джъстин от Лестър. 27-годишният защитник, който подписа договор за четири сезона, става съотборник с българския национал Илия Груев.

Британските медии информират, че "белите" ще платят 8 млн. Паунда за трансфера на бранителя, като сумата може да достигне до 10 млн. при изпълнение на определени условия.

🔥 "It was always daunting to come here"

🙌 "I'm happy to have the fans behind me" pic.twitter.com/j7t0xQsGtB — Leeds United (@LUFC) August 25, 2025

Роденият в Лутън футболист премина от местния отбор в Лестър през 2019 година. Той е десетото ново попълнение на завърналия се в елита Лийдс това лято.

"Това е огромен напредък в моята кариера. На стадиона на Лийдс винаги има невероятна атмосфера. Щастлив съм, че ще играя за толкова голям клуб. Нямам търпение да започна с новите ми съотборници", заяви Джъстин, който има един мач с екипа на английския национален отбор.