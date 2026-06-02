Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6646
  • 5

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на Сампдория. Клубът от Генуа се намира в Серия "Б", но се стяга да атакува място в елита през новия сезон. Според Томазо Маскио "Република ди Дженова" съществува голяма вероятност испанецът да смени "Герена" с "Мараси".

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия
Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Изданието припомня, че Дон Хулио вече е работил в Италия - начело на Удинезе през 2018 г. Няколко сезона по-късно треньорът работи заедно с новия спортен директор на "Ил Дория" Америко Бранко в Нидерландия. Смята се, че новоизбраният шеф на "моряците" цени много качествата на специалиста от Саламанка.

86 Церемония по награждаване на Левски

Друго име, което се свързва с "Ла Самп" е това на бившия полузащитник на Байерн (Мюнхен), Милан и Барселона Марк ван Бомел. Споменават се още датчаните Ларс Фрийс и Бо Хенриксен, който се раздели с Майнц 05 в края на м.г., доскорошният мениджър на Уест Бромич Райън Мейсън, бившият швейцарски национал Рафаел Вики, който понастоящем работи в САЩ.

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

На Апенините отбелязват, че Веласкес изведе Левски до шампионската титла на България, като пред него и отбора му се задават мачовете от предварителните кръгове на Шампионската лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 30512
  • 42
Локо (София) може да се подсили с национал

Локо (София) може да се подсили с национал

  • 2 юни 2026 | 10:05
  • 4877
  • 12
Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

  • 2 юни 2026 | 09:56
  • 10966
  • 50
Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

  • 2 юни 2026 | 07:49
  • 2084
  • 0
Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 2211
  • 16
Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

  • 1 юни 2026 | 21:16
  • 2185
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12570
  • 44
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5352
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 31013
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15423
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12981
  • 27