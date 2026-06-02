Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

Гръцкият гранд Олимпиакос се нареди на опашката за звездата на Лудогорец Петър Станич, съобщи журналистът Ламброс Балафас.

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

"Петър Станич от Лудогорец е в трансферния радар на Олимпиакос, като 24-годишният атакуващ халф може да подсили халфовата линия", пише той.

"Сръбският халф идва след натоварен сезон, записвайки 55 участия с 16 гола и 13 асистенции. Освен това той е футболист, когото спортният директор Дарко Ковачевич познава и дори често се интересува за него и задава въпроси", добавя журналистът.

"Лудогорец поддържа високи изисквания за трансфера му, като сумите се оценяват на над 8 милиона евро", пишат още в южната ни съседка.

Ο Petar Stanić της Ludogorets Razgrad βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ του #OlympiacosFC, με τον 24χρονο επιτελικό μέσο να αξιολογείται ως μία από τις περιπτώσεις για ενίσχυση στη δημιουργική γραμμή.



Ο Σέρβος χαφ προέρχεται από γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας περίπου 55 συμμετοχές… pic.twitter.com/bJfdmTlLeT — The Sports Share by Ser 🇬🇷 (@Iliserp) June 2, 2026

Наскоро се появи информация, че АЗ Алкмаар също се интересува от сърбина и дори е отправил оферта за него. Лудогорец иска около 10 милиона за Станич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google