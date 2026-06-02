Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 16:05
Гръцкият гранд Олимпиакос се нареди на опашката за звездата на Лудогорец Петър Станич, съобщи журналистът Ламброс Балафас.

"Петър Станич от Лудогорец е в трансферния радар на Олимпиакос, като 24-годишният атакуващ халф може да подсили халфовата линия", пише той.

"Сръбският халф идва след натоварен сезон, записвайки 55 участия с 16 гола и 13 асистенции. Освен това той е футболист, когото спортният директор Дарко Ковачевич познава и дори често се интересува за него и задава въпроси", добавя журналистът.

"Лудогорец поддържа високи изисквания за трансфера му, като сумите се оценяват на над 8 милиона евро", пишат още в южната ни съседка.

Наскоро се появи информация, че АЗ Алкмаар също се интересува от сърбина и дори е отправил оферта за него. Лудогорец иска около 10 милиона за Станич.

