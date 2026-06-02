Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

  • 2 юни 2026 | 17:24
  • 1010
  • 0
Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

Три от водещите отбори в България са сред съперниците на Етър в предстоящите контроли от предсезонната подготовка. „Виолетовите“ ще срещнат шампиона на България Левски, Лудогорец и Ботев (Пловдив).

Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.

На 4 юли играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас).

Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.

Програмата:

23 юни Левски- Етър
 26 юни Лудогорец – Етър 
4 юли Ботев (Пд) – Етър 
11 юли Етър – Черноморец 
18 юли Етър – Янтра

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

  • 2 юни 2026 | 16:51
  • 1311
  • 3
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 14465
  • 28
Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 22475
  • 89
Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

Олимпиакос също иска звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 16:05
  • 1356
  • 0
Още една раздяла във Фратрия днес

Още една раздяла във Фратрия днес

  • 2 юни 2026 | 15:41
  • 1293
  • 1
И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

  • 2 юни 2026 | 15:12
  • 2640
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 22475
  • 89
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 14465
  • 28
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 8094
  • 3
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 35378
  • 51
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 18234
  • 28
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 15314
  • 36