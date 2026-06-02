Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

Три от водещите отбори в България са сред съперниците на Етър в предстоящите контроли от предсезонната подготовка. „Виолетовите“ ще срещнат шампиона на България Левски, Лудогорец и Ботев (Пловдив).
Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.
На 4 юли играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас).
Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.
Програмата:
23 юни Левски- Етър
26 юни Лудогорец – Етър
4 юли Ботев (Пд) – Етър
11 юли Етър – Черноморец
18 юли Етър – Янтра