Етър уреди куп контроли с топ отбори на България

Три от водещите отбори в България са сред съперниците на Етър в предстоящите контроли от предсезонната подготовка. „Виолетовите“ ще срещнат шампиона на България Левски, Лудогорец и Ботев (Пловдив).

Етърци се събират за подготовка на 15 юни. На 23-и играят с Левски на стадиона в Правец. На 26 юни (петък) тимът гостува на Лудогорец в Разград.

На 4 юли играе с Ботев в Пловдив, а на 11 юли – с Черноморец (Бургас).



Последната проверка е на 18 юли срещу Янтра (Габрово). Часовете на контролните срещи и мястото на провеждане на последните две ще се уточнява допълнително, като намерението е последната да бъде на стадион “Ивайло”.

Програмата:

23 юни Левски- Етър

26 юни Лудогорец – Етър

4 юли Ботев (Пд) – Етър

11 юли Етър – Черноморец

18 юли Етър – Янтра

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google