Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

  • 30 май 2026 | 11:00
Един от възможните противници на Левски в квалификациите на Шампионската лига - Шамрок Роувърс, определи „сините“ като един от неприятните съперници, които ирландският шампион може да изтегли в първия кръг на пресявките.

Старши треньорът на първенеца на Ейре Стивън Брадли коментира очакванията си за предстоящите мачове в турнира и обърна специално внимание на отборите, които на пръв поглед изглеждат по-ниско поставени, но крият сериозен риск.

„Левски спечели титлата за сметка на Лудогорец, който добре познаваме. Това означава, че са силен отбор. Мога да кажа същото и за Сабах, след като спряха Карабах. А Роби Кийн ми разказа за Гьор, който завоюва шампионата в Унгария, побеждавайки неговия Ференцварош. Това, че тези отбори са непоставени в първия кръг е много подвеждащо“, заяви Брадли пред thesun.ie.

Шамрок вече има опит срещу български съперник в Шампионската лига. През сезон 2022/2023 ирландците срещнаха Лудогорец във втория квалификационен кръг, като отпаднаха след поражение с 0:3 в първия мач и победа с 2:1 в реванша.

Сега шампионът на Ейре отново може да се изправи срещу представител на България в най-престижния европейски клубен турнир, като този път евентуалният съперник е Левски.

