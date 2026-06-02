Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

  • 2 юни 2026 | 15:12
  • 740
  • 0
И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

Легендарният басист на Iron Maiden се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс, подписвайки фланелката на Левски номер 7 с името на изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров. Това се случи след края на демонстративния мач на стадион "Георги Аспарухов" между приятели на Левски и "девиците". Той се игра преди седмица на "Герена", завършвайки 9:6 за музикантите. Стив Харис, Кирил Евтимов заедно с бившите играчи на "сините" Елин Топузаков, Николай Димитров - Хичо, Георги Христов и други взеха участие в него.

По традиция, както и след края на предишния мач преди четири години, 70-годишната хеви-метъл икона даде на бургазлията марковия си накитник, с който се появява на сцената по време концерти. От своя страна, Кирил е обещал въпросния накитник за подарък в знак на благодарност на своя приятел Жоро Маринов - Близнака. Близнака, който е председател на фенклуба на Левски в Англия, има главната роля и заслуга за организацията и провеждането на този шоу мач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 28510
  • 42
Локо (София) може да се подсили с национал

Локо (София) може да се подсили с национал

  • 2 юни 2026 | 10:05
  • 4585
  • 12
Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

Георги Бижев: Мечката счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън

  • 2 юни 2026 | 09:56
  • 10251
  • 50
Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

Николай Жечев с положителна оценка за сезона на ФК Ямбол

  • 2 юни 2026 | 07:49
  • 1969
  • 0
Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

Теодор Иванов: Не успяхме да си реализираме положенията

  • 1 юни 2026 | 21:18
  • 2125
  • 16
Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

Дебютантът Панайотов: Чувствах се все едно съм отдавна тук

  • 1 юни 2026 | 21:16
  • 2128
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 1650
  • 0
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 25695
  • 43
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 11496
  • 14
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 20403
  • 12
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 28510
  • 42
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 9995
  • 25