И основателят на Iron Maiden с жест към Боримиров

Легендарният басист на Iron Maiden се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс, подписвайки фланелката на Левски номер 7 с името на изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров. Това се случи след края на демонстративния мач на стадион "Георги Аспарухов" между приятели на Левски и "девиците". Той се игра преди седмица на "Герена", завършвайки 9:6 за музикантите. Стив Харис, Кирил Евтимов заедно с бившите играчи на "сините" Елин Топузаков, Николай Димитров - Хичо, Георги Христов и други взеха участие в него.

По традиция, както и след края на предишния мач преди четири години, 70-годишната хеви-метъл икона даде на бургазлията марковия си накитник, с който се появява на сцената по време концерти. От своя страна, Кирил е обещал въпросния накитник за подарък в знак на благодарност на своя приятел Жоро Маринов - Близнака. Близнака, който е председател на фенклуба на Левски в Англия, има главната роля и заслуга за организацията и провеждането на този шоу мач.

