Левски се насочва към младата звезда на Локо (Пловдив)

След очакваното привличане на Рейналдо Левски насочват вниманието си към още едно крило – Севи Идриз от Локомотив (Пловдив), пише “Мач Телеграф”. На „Герена“ изчакваха развръзката около финала за Купата на България и баража за Европа, но след края на сезона са готови да влязат в битката за подписа на младия футболист.

Идриз е сред най-перспективните млади играчи в efbet Лига и се вписва отлично в плановете на Левски, особено предвид предстоящите промени по правилото за младите футболисти. Възможността за изява на европейската сцена също може да се окаже решаващ фактор.

