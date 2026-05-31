  Авторът на шампионския гол за Левски: Нямам точните думи, с които мога да опиша цялото това чувство

Авторът на шампионския гол за Левски: Нямам точните думи, с които мога да опиша цялото това чувство

  • 31 май 2026 | 12:45
Нападателят Марко Дуганджич говори пред клубните канали след раздялата си със "сините". Хърватинът влезе в историята на Левски с шампионския гол, който отбеляза във вратата на ЦСКА 1948. Това попадение се оказа и единствено за него с екипа на столичани, които спечелиха 27-ата си титла на България след 17 години чакане.

"Очаквам да вкарвам във всеки мач. Когато изляза, дори да играя една минута, се старая да вкарам, да помогна на отбора. Така че, да, беше наистина идеалният момент. Когато се събудих в деня на мача, имах усещане, цял ден и дори предишния ден, сякаш имах предчувствие, дори като говорих с майка ми, тя каза същото.

Понякога е нещо по-силно от нас. Енергията, която усещах през целия ден. Усещането беше невероятно. Мисля, че е трудно да се обясни с думи. Не знам, не знам. Еуфория, някаква лудница. Нямам точните думи, с които мога да опиша цялото това чувство, но е невероятно, наистина. Бях залят от емоции ", каза Дуганджич.

