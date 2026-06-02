  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
  Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

Филипов махна таксите за елитните юноши на Ботев

"Има решения, които не се измерват само с пари, а с бъдеще.

Въпреки тежката финансова година за ПФК Ботев Пловдив и въпреки огромните усилия, които полагаме ежедневно, за да изчистваме задълженията, натрупани от предишното ръководство, взехме едно много важно решение:

Всички деца от елитните групи на клуба няма да заплащат такси за своето обучение и развитие в школата на Ботев. Освен това клубът ще осигури необходимите екипи и екипировка за всяко едно дете.

Защото вярвам, че всяко дете трябва да има равен шанс да тренира и да се развива, независимо от финансовото състояние на своето семейство. Талантът, трудът и любовта към Ботев трябва да бъдат водещи, а не възможностите на родителите.

Искам всяко дете, което носи жълто-черната фланелка, да мисли само за футбол, за развитие и за мечтата един ден да играе на стадион „Христо Ботев“.

Това нямаше да бъде възможно без нашите партньори „Инса Ойл“, „Galaxy Investment Group“ и „Ивеко“, които подкрепиха тази кауза и помагат бъдещето на Ботев да бъде по-устойчиво и силно.

Бъдещето на Ботев е в нашите деца. И ние сме длъжни да им дадем шанс. Само Ботев!"

