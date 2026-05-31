Костадинов: Когато закачих бутонките, почувствах облекчение, че съм изпълнил своята задача

Само седмица след последния си мач като футболист на Левски Георги Костадинов вече гледа към следващото предизвикателство в кариерата си. Навият спортен директор на „сините“ призна, че изпитва удовлетворение от свършената работа на терена.

"Като цяло в мен остана чувството за изпълнен дълг към цялата синя общност. Когато закачих бутонките на пирона, почувствах облекчение, че съм изпълнил своята задача“, сподели за „Арена спорт“ бившият капитан на Левски.

Костадинов подчерта, че лидерството е било сред най-важните му качества по време на състезателната му кариера.

"Лидер не се става, лидер се ражда. Никога не съм бягал от отговорност и вярвам, че оставих добър пример в съблекалнята на Левски“, заяви той.

Според него преходът към ръководна позиция не е толкова рязък, колкото изглежда.

"През последната година бях връзката между треньора и футболистите. Сега ще бъда връзка между спортно-техническия щаб и ръководството. Осъзнавам, че имам още много да уча, но съм готов за това предизвикателство“, добави Костадинов, който е завършил право в СУ „Климент Охридски“.

Той е категоричен, че Левски трябва да продължи да надгражда както в игрово отношение, така и на европейската сцена.

"Изградихме стил на игра, който отива на Левски. Искаме да го развиваме и да привличаме футболисти, които да вдигнат нивото на отбора. Левски трябва да бъде неизменна част от европейските турнири и съм убеден, че ни предстоят още големи европейски вечери“, допълни Костадинов.

