Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка. “Сините” ще направят първата си тренировка за сезон 2026/2027 година на 10 юни, сряда, в 18:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10-ти и 11-ти юни.

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

На 14 юни, неделя, отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник.

На 19 юни, петък, Левски ще излезе в първата приятелска мач, а съперник ще бъде Академик (Свищов). На 23 юни „сините“ излизат срещу Етър, а четири дни по-късно, на 27 юни, съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца). Противник на столичани в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник, ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

Контролни срещи – летен подготвителен лагер:



19 юни – Академик (Свищов)

23 юни – Етър

27 юни – Ботев (Враца)

30 юни – Радник (Сурдулица, Сърбия)



Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google