Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 4875
  • 14

Левски обяви плановете си за лятна подготовка. “Сините” ще направят първата си тренировка за сезон 2026/2027 година на 10 юни, сряда, в 18:00 часа. Тя ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10-ти и 11-ти юни.

Турци отмъкват трансферна цел на Левски
Турци отмъкват трансферна цел на Левски

На 14 юни, неделя, отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни, вторник.

На 19 юни, петък, Левски ще излезе в първата приятелска мач, а съперник ще бъде Академик (Свищов). На 23 юни „сините“ излизат срещу Етър, а четири дни по-късно, на 27 юни, съперник на Левски ще бъде Ботев (Враца). Противник на столичани в последната лятна контрола – на 30 юни, вторник, ще бъде сръбският Радник (Сурдулица). Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“.

Контролни срещи – летен подготвителен лагер:

19 юни – Академик (Свищов)

23 юни – Етър

27 юни – Ботев (Враца)

30 юни – Радник (Сурдулица, Сърбия)

Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни

Ботев (Пд) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни

  • 1 юни 2026 | 12:07
  • 336
  • 0
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7258
  • 1
Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 1 юни 2026 | 10:55
  • 709
  • 0
Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 13026
  • 38
Стартира фен регистрацията на ЦСКА

Стартира фен регистрацията на ЦСКА

  • 1 юни 2026 | 10:21
  • 7173
  • 35
Лудогорец се оплака от лоша организация и грубо отношение от Бенковски (Исперих)

Лудогорец се оплака от лоша организация и грубо отношение от Бенковски (Исперих)

  • 1 юни 2026 | 10:17
  • 1008
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7258
  • 1
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 10404
  • 32
Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

  • 1 юни 2026 | 13:10
  • 1933
  • 0
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 6665
  • 12
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 18815
  • 21