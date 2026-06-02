Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Любомир Минчев взе учстие в "Гостът на Sportal.bg" днес.

На играчите на Любо Минчев им предстои решаващ двубой от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 това лято с Норвегия. Срещата е след малко повече от месец, на 5 юли, в Ботевград.

"От това, което видях от Рилски спортист срещу Локомотив Пловдив - те играеха без хъс, бяха под нивото, което са показвали преди това", сподели Минчев, коментирайки развоя на битката за трофея в Sesame НБЛ.

"На финала Балкан е фаворит и е отборът под напрежение, Локомотив Пловдив няма какво да губи. Не мога да кажа кой ще спечели.

"Всеки, които се интересува от баскетбол, би трябвало да е щастлив". Това се е случвало във футбола, когато Стоичков взе Европейската купа с Барселона. Най-добрият баскетболист в Европа е българин. Това е за последните три години, два пъти е MVP на редовния сезон в Евролигата. Задължително трябва да се използва това, за да се запалят децата. Децата искат да приличат на играчите, които гледат", продължи Минчев, говорейки за триумфа на Александър Везенков в Евролигата тази година с Олимпиакос.

"От разговорите ни с него, както е било и преди, когато може, Везенков ще играе за България, сигурен съм. Дано да завърши добре сезонът за него в Гърция.

"От една страна до 5 юли има доста време, но от друга - без мачове, без контроли, ще е трудно, за много играчи сезонът вече е завършил. Първата седмица ще бъде само като индивидуална работа, фитнес, поддържане. Първата седмица ще тренираме в София. От 15 юни ще бъдем като на лагер в Самоков. Последната седмица от подготовката ще бъде в Ботевград, искам да има малко разнообразие.

Положението с Коди Милър-Макинтайър? И аз не знам какво е. За последно, когаго говорихме с него, той беше контузен. Мога да кажа, че от негова страна, той не е изразявал нежелание да играе. Националният отбор, не само на България, стана заложник... преди беше само НБА, сега стана и Евролигата, колежанското... всички станаха над националните отбори. Не го приемам.

Играчи като Милър-Макинтайър не ги пускат, Навремето имах такъв проблем с Дий Бост - за най-важните мачове не го пуснаха. Единият играч, когото исках сега да натурализираме, е Умоджа Гибсън от Цедевита Любляна. Другият е Коби Уилямс от Бамберг.

Дий Бост за съжаление са контузи. Оперираха го. Бях при него в болницата,помагал съм му с каквото мога. Брендън Йънг? С него не съм се чувал, той вече е и на възраст, аз смятам, че е било грешно на неговата възраст тепърва да започне процесът по натурализация", каза още опитният специалист.

"Националният отбор стана последна дупка на кавала. Може да видим Александър Гавалюгов в подготовката, ще обявим състава. За Кристиян Занов участието му в Младежката Евролига ознавача, че е забелязан, но тепърва той има доста да учаи и да се развива. На мен ми направи доста положително впечатление включването му в лигата, в НБЛ.

Аз гледам три години напред при селектиронето на състава. Разбрал съм се с Митко Димитров да не го викам сега лятото, такава уговорка имаме с него.

"Срещу Норвегия просто трябва да изиграем един добър мач. Да, напрежение ще има, но не трябва да чакаме някой друг да ни свърши нашата работа", сподели още Минчев.

Снимки: Борислав Цветанов