Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна на собствеността в Левски. Клубът ще бъде придобит от "София Кепитъл", действащо чрез учредителите си, които са две дружества, базирани в ОАЕ и Англия.



Както е известно, лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев.

Ето официалното съобщение от сайта на КЗК, публикувано на 27 май 2026 година:



"Съобщение за предстояща концентрация между „София Кепитъл“ АД (в процес на учредяване) и „Професионален футболен клуб Левски“ АД

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, по което е образувана преписка № КЗК/457/2026 г., с което Комисията се уведомява за намерението на „София Кепитъл“ АД (в процес на учредяване) („Придобиващо предприятие“), действащо чрез учредителите си Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (Gemcorp Sub Holdings Limited), дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Абу Даби Глобал Маркет, Обединени арабски емирства, с регистрационен номер 0000023436 и Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитед (Gemcorp Employment Services Limited), дружество, регистрирано съгласно законодателството на Англия и Уелс, с регистрационен номер 13305984, да осъществи концентрация чрез придобиване на пряк контрол върху „Професионален футболен клуб Левски“ АД, ЕИК 121660936 („Придобивано предприятие“) и непряк контрол върху дъщерните му дружества „Стадион Георги Аспарухов“ ЕАД, ЕИК 207690616 и „Спорт Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204390231 по смисъла на Глава V от ЗЗК.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

- Придобиващото предприятие е учредено за целите на сделката. Икономическата група на Придобиващото предприятие оперира в областта на управление на фондове, както и инвестиции и управление на енергийни, инфраструктурни, петролни и рафинерийни проекти;

- Придобиваното предприятие – участие в професионални футболни първенства в България (Първа лига), както и в европейски клубни турнири (квалификации и групови фази на УЕФА), както и спортно-организационна и административна дейност.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на ЗЗК.

В тази връзка, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗЗК всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (27.05.2026 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка."

