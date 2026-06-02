11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

Единадесет от клубовете в efbet Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни, научи Sportal.bg. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа, където прескочи основната фаза.

По този начин разградчани осигуриха на всеки наш елитен тим малко под 200 000 евро. На пет от тях - Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА и Берое, не се полага въпросната сума, защото отказаха да спазват въведеното през последния сезон правило на БФС. То гласи, че отборите в efbet Лига трябва да стартират с минимум четирима българи във всеки мач. Тези, които не жалаят да го спазват, не получават въпросните малко под 200 000 евро солидарни плащания от УЕФА, а сумата ще бъде разделена между останалите.

Така другите 11 клуба ще си разделят допълнително малко под милион евро и общата получена сума ще набъбне на около 280 000 евро на отбор.

Уточняваме, че принципно УЕФА дава тези пари за ДЮШ, но те често се използват за покриване на други разходи.

В плащанията има и известна уловка. За да бъдат спазени всички закони и разпоредби, УЕФА превежда парите на БФС, а футболният съюз ги насочва към клубовете. След това отказалите се да спазват правилото Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА и Берое трябва да върнат техните вноски обратно в централата и едва тогава те да бъдат разпределени между останалите.

Ако някой не го стори, правилникът е категоричен - не може да започне следващия сезон.

Лудогорец пък е отделен случай. На “орлите” не се полагат въпросните солидарни плащания, тъй като са участвали в основната фаза на европейски клубен турнир. Това значи, че те ще трябва да преведат по сметка на БФС малко под 200 000 евро, а след това футболният съюз да ги разпредели на 11 равни вноски за пловдвските Ботев и Локомотив, Арда, Черно море, Ботев (Враца), Локомотив (София), Славия, Спартак (Варна), Септември, Добруджа и Монтана.

