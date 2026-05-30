Карлос Охене разкри любимия си момент от шампионския сезон на Левски

Полузащитникът Карлос Охене, който по-рано днес официално се раздели с Левски, говори пред клубните медийни канали. Халфът си тръгва от стадион "Георги Аспарухов" след 69 мача със синята фланелка. В тях той отбеляза един гол и направи две асистенции.

Кой момент от сезона никога няма да забравиш?

- За мен победата с с 3:1 над ЦСКА беше много емоционална, защото бяхме на една крачка от титлата. Празнувахме много в съблекалнята, всички бяха щастливи, така че за мен беше този мач.

Когато подписа с Левски, очакваше ли, че хиляди фенове ще те подкрепят навсякъде?

- Да, защото вече играех тук. Така че знаех, когато бях в Берое, феновете идваха. Всеки път, когато играехме с Левски, идваха много левскари и все едно Левски беше домакин. Така че знаех какво да очаквам.

