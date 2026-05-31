Кирилов: Всички чакаме жребия за Шампионската лига

Звездата на Левски Радослав Кирилов бе гост на второто издание на детския футболен турнир "България, децата и футбола", който се организира от капитана на националния отбор на България - Кирил Десподов.

"Кирил Десподов ми е приятел и съотборник. Това е кауза, която си заслужава. Децата са щастливи. Много съм щастлив, че съм част от това. Турнирът мина много добре. Виждам блясъка в очите на децата, които идват да се снимат с нас. Това вдига интереса към футбола.



Няма как да има разделение, когато говорим за подобен турнир. Тук сме, за да помагаме.



Искам да пожелая успех на България в тези два мача и да виждаме по-добро лице на националния отбор.



Всички чакаме жребия за Шампионската лига. Щастливи сме от успеха, който постигнахме. Сега идва хубавото, но и трудното. Сигурен съм, че ще постигнем добри резултати", заяви крилото на "сините".

