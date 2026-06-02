Още една раздяла във Фратрия днес

  • 2 юни 2026 | 15:41
Фратрия обяви още една раздяла днес. Тимът от Бенковски се раздели с Виктор Митев. Той пристигна в отбора през лятото, след като преди това беше част от Спартак (Варна).

Ето какво пишат от Фратрия:

 Благодарим ти, Виктор!

След края на престоя си във ФК Фратрия, Виктор Митев поема по нов път в своята футболна кариера.

Виктор не беше просто част от отбора – той беше символ на борбеност, характер и всеотдайност. Със своята игра, професионализъм и отношение към клуба той остави следа, която ще остане завинаги част от историята на Фратрия.

Благодарим ти за всяка битка на терена, за всяка спечелена топка и за всеки момент, в който защитаваше цветовете на нашия клуб с чест и сърце.

Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи в следващото предизвикателство. Нека новият път бъде изпълнен с победи, развитие и незабравими моменти!

Успех, Виктор! Винаги ще бъдеш част от семейството на Фратрия!

