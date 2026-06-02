Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Андони Ираола застава начело на Ливърпул, след като двете страни вече са постигнали принципна договорка, обяви Фабрицио Романо. Испанският специалист имаше оферта и от Байер (Леверкузен), която в крайна сметка е отказал заради предложението от “Анфийлд”, допълват от “Скай Германия”.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

В същото време "Би Би Си", “Скай Спортс”, "Дейли Мейл", "Дъ Атлетик" и “Ливърпул Ехо” потвърждават за преговори между мърсисайдци и мениджъра, но все още не съобщават за споразумение.

Liverpool and Andoni Iraola have begun talks about succeeding Arne Slot as head coach ⬇️ 🔴 pic.twitter.com/YHDmbDF1M3 — Sky Sports (@SkySports) June 2, 2026

Досегашният наставник на Борнемут ще замени освободения преди дни Арне Слот.

