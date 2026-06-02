Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Андони Ираола застава начело на Ливърпул, след като двете страни вече са постигнали принципна договорка, обяви Фабрицио Романо. Испанският специалист имаше оферта и от Байер (Леверкузен), която в крайна сметка е отказал заради предложението от “Анфийлд”, допълват от “Скай Германия”.
В същото време "Би Би Си", “Скай Спортс”, "Дейли Мейл", "Дъ Атлетик" и “Ливърпул Ехо” потвърждават за преговори между мърсисайдци и мениджъра, но все още не съобщават за споразумение.
Досегашният наставник на Борнемут ще замени освободения преди дни Арне Слот.