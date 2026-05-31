Медиите в Африка пращат Феликс Ебоа Ебоа на "Герена"

Камерунският защитник Феликс Ебоа Ебоа може да остане в България и след края на сезона, тъй като шампионът Левски следи отблизо ситуацията около него предвид изтичащия му договор с Арда (Кърджали), пише Africasoccer.com.

29-годишният централен бранител се очаква да напусне Арда след изтичането на настоящия си контракт, но интересът от страна на клубове от българския елит може да му даде възможност да продължи кариерата си у нас.

Според информацията Левски разглежда опитния защитник като една от опциите за подсилване на състава преди следващия сезон.

