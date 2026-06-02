Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

От Лудогорец обявиха плановете си за лятна подготовка, както и част от предвидените контроли по време на лагера. За разлика от други години разградчани няма да пътуват традиционно за Австрия, а ще се подготвят на родна земя - основно в Баснко.

"Лудогорец стартира лятната си подготовка за сезон 2026/27 на 18 юни в Разград с вечерна тренировка от 19:00 ч. На 19 юни в 16:00 ч. клубът ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около плана за подготовката. Същия ден Лудогорец организира Ден на отворените врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона, в която беше спечелена квота за участие в европейските клубни турнири. Феновете, които бяха до отбора в този труден момент, ще имат възможност да наблюдават тренировка на любимците си, да вземат автографи от футболистите и да се възползват от специална отстъпка при покупка на артикули от официалния фенмагазин".

"Подробна информация за събитието ще бъде обявена допълнително. До 26 юни Лудогорец ще се подготвя в Разград. За същата дата е планирана и първата предсезонна контрола, в която съперник ще бъде Етър. От 28 юни до 10 юли „орлите“ ще проведат втората част от лятната си подготовка на лагер в Банско. По време на престоя си в планинския курорт българският шампион ще изиграе три контролни срещи. На 4 юли Лудогорец ще се изправи срещу румънския Ботошани. На 10 юли са предвидени още две проверки – срещу Фарул сутринта и срещу съперник, който ще бъде обявен допълнително. След тези срещи отборът се завръща на базата си в Разград", написаха от клуба.

