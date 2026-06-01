Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 7480
  • 26
Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Самсунспор е напът да отмъкне Давид Кусо под носа на Левски. Анголецът беше считан за сигурно ново попълнение на "сините", но според информациите в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка.

Кусо е универсален футболист, който може да действа като краен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На "Герена" виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него.

В Ангола вече броят защитник за сигурно ново попълнение на Левски
В Ангола вече броят защитник за сигурно ново попълнение на Левски

"Самсунспор продължава с трансферите, за да изгради по-амбициозен отбор през следващия сезон. Клубът подписа с 22-годишното анголско крило Давид Кусо, което играеше за втородивизионния португалски Шавеш.

Очаква се младият футболист да дойде в Самсун през следващите дни и да подпише договор с "червено-белите". Междувременно Левски, един от утвърдените клубове в България, също беше намесен в битката за Давид Кусо.

Левски привлича и защитник от Португалия
Левски привлича и защитник от Португалия

Поливалентният футболист, който може да играе както на позицията дясно крило, така и като ляв бек, се отличи с 5 гола и 3 асистенции в 30 официални мача миналия сезон с Шавеш. Договорът му изтича на 30 юни.

Президентът на Самсунспор Юксел Йълдъръм заяви, че целта им е да намалят средната възраст до 22-24 години: "Взимаме Секонго, бъдещето е много светло. Давид Кусо и аз се съгласихме. Бъдещето на Самсун е светло", пише Sporx.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 6516
  • 1
Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 51839
  • 91
Найденов организира повече от любопитен конкурс, обяви условията, сериозна контрола и голяма награда

Найденов организира повече от любопитен конкурс, обяви условията, сериозна контрола и голяма награда

  • 31 май 2026 | 18:22
  • 16027
  • 24
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 14938
  • 25
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 17312
  • 43
Иван Турицов подписа с новия си клуб

Иван Турицов подписа с новия си клуб

  • 31 май 2026 | 17:14
  • 36335
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 7656
  • 27
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 12:00
  • 4746
  • 1
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 4050
  • 9
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 15713
  • 17
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 42188
  • 9