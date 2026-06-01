Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Самсунспор е напът да отмъкне Давид Кусо под носа на Левски. Анголецът беше считан за сигурно ново попълнение на "сините", но според информациите в Турция, той ще заиграе в югоизточната ни съседка.

Samsunspor, Levski Sofya'da forma giyen sol bek David Kusso ile anlaşmaya vardı.



Кусо е универсален футболист, който може да действа като краен защитник, крило и вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. На "Герена" виждаха в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер, тъй като има сериозен интерес към него.

"Самсунспор продължава с трансферите, за да изгради по-амбициозен отбор през следващия сезон. Клубът подписа с 22-годишното анголско крило Давид Кусо, което играеше за втородивизионния португалски Шавеш.

Очаква се младият футболист да дойде в Самсун през следващите дни и да подпише договор с "червено-белите". Междувременно Левски, един от утвърдените клубове в България, също беше намесен в битката за Давид Кусо.

Поливалентният футболист, който може да играе както на позицията дясно крило, така и като ляв бек, се отличи с 5 гола и 3 асистенции в 30 официални мача миналия сезон с Шавеш. Договорът му изтича на 30 юни.

Президентът на Самсунспор Юксел Йълдъръм заяви, че целта им е да намалят средната възраст до 22-24 години: "Взимаме Секонго, бъдещето е много светло. Давид Кусо и аз се съгласихме. Бъдещето на Самсун е светло", пише Sporx.

