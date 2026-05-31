Левски с оферта на стойност 2.5 милиона евро за халф на Астана?

  • 31 май 2026 | 09:23
Халфът на Астана Иван Башич е трансферна цел на Левски, съобщава Sports.kz. Информацията гласи, че "сините" проявяват сериозен интерес към национала на Босна и Херцеговина.

От "Герена" вече са предприели конкретни стъпки към привличането на футболиста, който ще играе на Мондиал 2026. Левски е отправил оферта на стойност 2.5 млн. евро за правата на Иван Башич, твърдят в Казахстан.

От Астана обаче не бързат да приемат офертата, тъй като смятат, че цената му може да се повиши, ако се представи добре на Световното първенство. 

Иван Башич е на 24 години, а освен това има и хърватски паспорт, което означава, че няма да заема място на футболист извън Европейския съюз. Договорът му с Астана е до 2028 година. 

Той пристигна в казахстанския клуб през 2025 година от Оренбург. През този сезон има 14 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил 3 асистенции. За националния отбор на Босна и Херцеговина Башич има 16 двубоя.

Снимки: Imago

