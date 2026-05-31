“Левски на Левскарите” поиска открит дебат за Левски, ето кои хора покани

  • 31 май 2026 | 14:11
Сдружението “Левски на Левскарите” покани поименно доста хора на публичен дебат за Левски.

Ето какво гласи предложението:

"Уважаеми Левскари,

Във връзка с нарасналото напрежение сред "анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи", както бяха определени наскоро в официална позиция на уеб сайта на "Професионален футболен клуб Левски" АД и отправената покана за "предварителна среща" от анонимни лица, имащи високите претенции да се определят като представители на "независимата левскарска общност", сме длъжни да Ви информираме за следното:

Сдружение "Левски на Левскарите" кани на отворен публичен дебат всички упълномощени представители на "независимата левскарска общност“ (Dobrin Dobrev, George Be, Слави Борисов, Диди Бо, Евлоги Евгениев Евгениев, Николай Илиев Влаховски и т.н.), както и лидерите на мнение в техните среди – Павел Колев, Климент Йончев, Иван и Андрей, Константин Папазов, Велислав Вуцов, Христо Тричков, Томислав Русев, Тодор Батков и не на последно място г-н Мило Борисов. Г-н Борисов (както и някои други от изброените по-горе) бяха канени за разговори и участие в наши предавания многократно. До този момент по най-различни причини, срещи не са се състояли.

Тъй като темите, по които се иска публичен отчет в публикацията от фейсбук, наречена "ОТВОРЕНО ПИСМО / ПУБЛИЧНА ПОКАНА", са свързани с финансово-счетоводни въпроси бихме искали да поканим за участие в дебата и дългогодишния главен счетоводител на "Професионален футболен клуб Левски" АД г-жа Елена Гикова.

От страна на сдружение "Левски на Левскарите" участие в дебата ще вземат:

- Димитър Миланов Костадинов – Председател на Управителния съвет;
- Момчил Юриев Лазаров – Член на Контролния съвет;
- Петър Христов Димитров – Водещ на предавания в "Студио Левски на Левскарите".

По време на отворения публичен дебат ще се осъществява видеозаснемане, а записа без редакторска намеса ще бъде публикуван със свободен достъп в различните платформи на нашата медия.

С цел да се подсигурят необходимите условия за провеждане на отворен публичен дебат е необходимо всеки желаещ да подаде собственоръчно подписано заявление, съдържащо три имена и телефон за контакт, за участие в дебата на email: debate@levskarite.bg или чрез куриер на адрес гр. София, ул. Поп Богомил 39, в срок до 03.06.2026 година.

Ако броят на заявилите участие в дебата надхвърля рамките на капацитета на "Студио Левски на Левскарите", поемаме ангажимент да подсигурим необходимата за целта зала.

Само ЛЕВСКИ!
Левски на Левскарите!"

