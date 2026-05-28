Кристъл Палас чака отговора на Ираола, Лампард е резервният вариант

Ръководството на Кристъл Палас очаква отговор от Андони Ираола до края на седмицата, твърди “Би Би Си”. Вчерашният триумф на лондончани в Лигата на конференциите бе последният мач, в който отборът бе воден от Оливер Гласнер. Още през януари австриецът обяви, че ще напусне след края на сезона, а след като стана ясно, че Ираола също се разделя с Борнемут, от “Селхърст Парк” идентифицираха баскът като основния си фаворит за позицията.

В последните дни обаче от Милан се включиха в битката за Ираола, когото искат за наследник на Алегри.

Според “Би Би Си” Кристъл Палас ще премине към план “Б”, ако получи отрицателен отговор от Ираола. Такъв е мениджърът на Ковънтри Сити Франк Лампард. Той обаче има договор с настоящия си клуб, който върна в Премиър лийг след 25-годишно чакане.

Обсъждани са и още няколко имена - Киърън Маккена, Шон Дайч, Томас Франк и Пиер Саж.