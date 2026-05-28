Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
Eдин от основните футболисти на Левски Майкон пусна интересен пост в социалните мрежи, с който намекна, че се разделя с клуба. 26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона - нулевото равенство с ЦСКА 1948. Почти сигурно Майкон ще бъде продаден за солидна сума.

"Последен мач в efbet Лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това!", написа още Майкон в “Инстаграм”.

Левият защитник изпрати силен сезон за “сините” - вкара 5 гола и направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири. Интерес към него има от страна на Бешикташ, Нант, Комо, а в един момент името на Майкон се свърза и с Борусия (Дортмунд).

