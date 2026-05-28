  28 май 2026 | 09:06
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

В днешния 28-и май (четвъртък) ще се изиграят срещите от петия ден в тазгодишното издание на втория турнир от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”. Във Франция предстои богата програма от цели 96 срещи. 32 от тях ще бъдат при мъжете и жените на сингъл, още толкова ще има при младежите и девойките, като същият брой двубои ще има и в отделните категории на двойки. Sportal.bg ви предлага да следите всичко най-интересно в реално време от срещите, след чийто край ще настъпи краят на втория кръг от турнирите на сингъл.

Програмната схема при мъжете ще бъде открита с три мача, стартиращи не по-рано от 12:00 часа българско време, а в един от тях ще видим 17-годишния представител на домакините Мойс Куаме, който играе с Адолфо Вайехо от Парагвай.

Най-очакваното за деня пък предстои час по-късно, когато на корта излиза световният номер едно Яник Синер, който се изправя срещу Хуан Мануел Серундоло от Аржентина.

За 13:30 е програмирана срещата между друг аржентинец в лицето на Франсиско Серундоло, който се изправя срещу представителя на домакините Юго Гастон, който в първия кръг надви легендата Гаел Монфис.

Интересното е, че последен за деня също ще бъде сблъсък, в който е включен французин - Артур Риндеркнех, който се изправя срещу италианеца Матео Беретини.

Иначе също така ще има и други представители на състезатели от топ 10 в ранглистата на ATP като северноамериканците Бен Шелтън и Фелик Ожер-Алиасим.

Дамите също стартират малко след 12:00 часа, а след вчерашните изненадващи отпадания на Джазмин Паолини и Елена Рибакина ще видим дали днес ще има нови сензации. Именно световната номер едно Арина Сабаленка попада в полезрението на мнозина, като тя ще играе с 23-годишната французойка Елза Жакемо, излизаща в опит да зарадва домакинската публика.

На ход ще бъде и четвъртата в света Кори Гоф, която има за задача да преодолее египтянката Маяр Шериф, а техният двубой е насрочен за не по-рано от 16:30 часа.

На корта стъпват и други интересни имена като Мадисън Кийс, Виктория Мбоко, Ема Наваро, както и ангажимент ще има друга представителка на домакините - 92-рата в WTA Даян Пари.

