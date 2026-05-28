Гласнер: В момента дори не мога да повярвам, че това беше последният мач

Оливър Гласнер за пореден път през последната година заслужи своето неотменно място в клубната история на Кристъл Палас, след като изведе "орлите" до първия им европейски трофей. Късно снощи лондончани удариха с 1:0 Райо Валекано в здрава битка и вдигнаха Лигата на конференциите, а това бе последният мач на тима под ръководството на 51-годишния австриец, който напуска южен Лондон с високо вдигната глава и цели три трофея зад гърба си.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

"Мачът беше такъв, какъвто го очаквахме, но мисля, че бяхме невероятни в 15-те минути след почивката, когато вкарахме гола. Накрая се защитихме толкова добре и беше фантастична вечер. Тази група играчи, този клуб, тези фенове – те заслужаваха да спечелят Конферентната лига.

Уортън: Не мога да опиша емоциите

Виждам себе си като част от тази група. Като мениджър не можеш да направиш абсолютно нищо – нужен ти е страхотен щаб, страхотни футболисти и страхотни хора. Това е тази група. Те винаги се държат заедно и работят усилено. Това започнахме от първия ден. Казахме си, че всичко е възможно, ако работим усилено. Моят начин на мислене в живота е, че ако инвестираш в нещо, получаваш нещо обратно. Днес имаше отплата.

Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Казах на играчите днес, че феновете ни благодарят, че им дадохме най-хубавия ден в живота им. Благодарих на играчите, защото и за мен е същото. Това бяха страхотни, невероятни дни в живота ми. Те ми се довериха и повярваха в мен. Работиха толкова усилено – мога да бъда много взискателен и всички знаят това. Огромни благодарности на играчите и персонала, които ме подкрепиха. Нашите фенове бяха невероятни и тази вечер.

Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

В момента дори не мога да повярвам, че това беше последният мач. Взех това решение и това е глава, добра глава за четене в историята на Кристъл Палас. Ще последват и други глави", коментира Гласнер на раздяла.