Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Гласнер: В момента дори не мога да повярвам, че това беше последният мач

Гласнер: В момента дори не мога да повярвам, че това беше последният мач

  • 28 май 2026 | 06:18
  • 1382
  • 1

Оливър Гласнер за пореден път през последната година заслужи своето неотменно място в клубната история на Кристъл Палас, след като изведе "орлите" до първия им европейски трофей. Късно снощи лондончани удариха с 1:0 Райо Валекано в здрава битка и вдигнаха Лигата на конференциите, а това бе последният мач на тима под ръководството на 51-годишния австриец, който напуска южен Лондон с високо вдигната глава и цели три трофея зад гърба си.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите
Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

"Мачът беше такъв, какъвто го очаквахме, но мисля, че бяхме невероятни в 15-те минути след почивката, когато вкарахме гола. Накрая се защитихме толкова добре и беше фантастична вечер. Тази група играчи, този клуб, тези фенове – те заслужаваха да спечелят Конферентната лига.

Уортън: Не мога да опиша емоциите
Уортън: Не мога да опиша емоциите

Виждам себе си като част от тази група. Като мениджър не можеш да направиш абсолютно нищо – нужен ти е страхотен щаб, страхотни футболисти и страхотни хора. Това е тази група. Те винаги се държат заедно и работят усилено. Това започнахме от първия ден. Казахме си, че всичко е възможно, ако работим усилено. Моят начин на мислене в живота е, че ако инвестираш в нещо, получаваш нещо обратно. Днес имаше отплата.

Героят Матета: Лудост, просто невероятно!
Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Казах на играчите днес, че феновете ни благодарят, че им дадохме най-хубавия ден в живота им. Благодарих на играчите, защото и за мен е същото. Това бяха страхотни, невероятни дни в живота ми. Те ми се довериха и повярваха в мен. Работиха толкова усилено – мога да бъда много взискателен и всички знаят това. Огромни благодарности на играчите и персонала, които ме подкрепиха. Нашите фенове бяха невероятни и тази вечер.

Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас
Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

В момента дори не мога да повярвам, че това беше последният мач. Взех това решение и това е глава, добра глава за четене в историята на Кристъл Палас. Ще последват и други глави", коментира Гласнер на раздяла.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

Триумфът на Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

  • 28 май 2026 | 01:15
  • 5365
  • 0
Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

  • 28 май 2026 | 00:55
  • 1837
  • 0
Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

Героят Матета: Лудост, просто невероятно!

  • 28 май 2026 | 00:44
  • 1079
  • 0
Тайрик Мичъл: Щастлив съм, че успяхме да извървим пътя докрай

Тайрик Мичъл: Щастлив съм, че успяхме да извървим пътя докрай

  • 28 май 2026 | 00:37
  • 677
  • 0
Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

Любопитни рекорди след триумфа на Кристъл Палас

  • 28 май 2026 | 00:28
  • 1161
  • 0
Лигата на конференциите обича Лондон!

Лигата на конференциите обича Лондон!

  • 28 май 2026 | 00:12
  • 2311
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

  • 27 май 2026 | 23:59
  • 29543
  • 108
Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

Феноменална тройка в края и невероятна победа след продължение! Балкан на крачка от титлата

  • 27 май 2026 | 21:40
  • 21142
  • 29
БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 27216
  • 88
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 46439
  • 144
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 38352
  • 314
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 15904
  • 44