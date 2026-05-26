Ето защо Милан се насочи към Ираола

Досегашният мениджър на Борнемут Андони Ираола на този етап е основният фаворит за нов треньор на Милан след уволнението на Милан, съобщава Джанлука Ди Марцио. Испанският специалист реши да потърси ново предизвикателство, след като осигури на “черешките” историческо за тях участие в Лига Европа. Там ще играят и “росонерите” през следващия сезон, което се оказа и решаващо за раздялата с техния наставник.

Милан избира между двама испанци за заместник на Алегри

Популярният журналист посочва защо миланският гранд е решил да се насочи конкретно към младия специалист, с когото предстои нова среща през следващите часове. Оттам търсят някой, който да наложи нападателен и динамичен стил на игра, което отговаря на характеристиките на Ираола. Освен това той е известен с вниманието си към детайлите и с доброто му отношение към играчите. Предпочитаната от него схема на игра е 4-2-3-1 с бързо и вертикално изграждане на играта и акцент върху движението без топка. Атаките на неговите отбори започват от централните бранители, а бековете се впускат напред, помагайки на крилата. В защита пък от голямо значение е високата преса, за да може топката да бъде спечелена обратно възможно най-бързо.

🚨 Milan have a scheduled new meeting in the coming hours with Andoni Iraola



Междувременно, Ди Марцио потвърждава, че тръгналият си от Наполи Антонио Конте не е сред разглежданите варианти. Той със съжаление добавя, че същото важи и за наставника на Болоня Винченцо Италиано. Връщайки се към Ираола, трансферният експерт добавя няколко детайла. Преди няколко седмици 43-годишният треньор отказал на Наполи заради предпочитанието си да остане в Премиър лийг, като той е бил следен и от Фиорентина. От Англия обаче конкретен интерес към него има само от Кристъл Палас, като възможност е и Нюкасъл, но надали ще се стигне до раздяла с Еди Хау. Фабрицио Романо пък споменава, че Байер (Леверкузен) също иска испанеца, а Матео Морето разкрива, че сънародникът му Чави Ернандес не е сред основните опции пред Милан въпреки първоначалните информации.

