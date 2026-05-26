Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Ето защо Милан се насочи към Ираола

Ето защо Милан се насочи към Ираола

  • 26 май 2026 | 17:26
  • 1143
  • 0

Досегашният мениджър на Борнемут Андони Ираола на този етап е основният фаворит за нов треньор на Милан след уволнението на Милан, съобщава Джанлука Ди Марцио. Испанският специалист реши да потърси ново предизвикателство, след като осигури на “черешките” историческо за тях участие в Лига Европа. Там ще играят и “росонерите” през следващия сезон, което се оказа и решаващо за раздялата с техния наставник.

Милан избира между двама испанци за заместник на Алегри
Милан избира между двама испанци за заместник на Алегри

Популярният журналист посочва защо миланският гранд е решил да се насочи конкретно към младия специалист, с когото предстои нова среща през следващите часове. Оттам търсят някой, който да наложи нападателен и динамичен стил на игра, което отговаря на характеристиките на Ираола. Освен това той е известен с вниманието си към детайлите и с доброто му отношение към играчите. Предпочитаната от него схема на игра е 4-2-3-1 с бързо и вертикално изграждане на играта и акцент върху движението без топка. Атаките на неговите отбори започват от централните бранители, а бековете се впускат напред, помагайки на крилата. В защита пък от голямо значение е високата преса, за да може топката да бъде спечелена обратно възможно най-бързо.

Междувременно, Ди Марцио потвърждава, че тръгналият си от Наполи Антонио Конте не е сред разглежданите варианти. Той със съжаление добавя, че същото важи и за наставника на Болоня Винченцо Италиано. Връщайки се към Ираола, трансферният експерт добавя няколко детайла. Преди няколко седмици 43-годишният треньор отказал на Наполи заради предпочитанието си да остане в Премиър лийг, като той е бил следен и от Фиорентина. От Англия обаче конкретен интерес към него има само от Кристъл Палас, като възможност е и Нюкасъл, но надали ще се стигне до раздяла с Еди Хау. Фабрицио Романо пък споменава, че Байер (Леверкузен) също иска испанеца, а Матео Морето разкрива, че сънародникът му Чави Ернандес не е сред основните опции пред Милан въпреки първоначалните информации.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 690
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 604
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 593
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 1040
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 670
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 5830
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 14849
  • 38
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 20719
  • 60
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 4961
  • 7
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 34031
  • 172
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 32854
  • 121
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 16339
  • 43