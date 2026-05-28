Дийн Хендерсън: Този мач означаваше всичко за нас

Капитанът Дийн Хендерсън вдигна своя трети трофей с Кристъл Палас за последната година. След като през 2025 г. той спечели с “орлите” ФА Къп, след което грабна и Къмюнити Шийлд, а тази вечер триумфира и с Лигата на конференциите. Вратарят на лондончани имаше и огромен принос за отличието, тъй като в 10 от 17 мача в турнира “орлите” запазиха мрежата си суха.

Кристъл Палас е властелинът в Лигата на конференциите

“Имаше толкова огромен залог за нас тази вечер. Този мач означаваше всичко за нас. Това означаваше, че местим клуба на едно по-високо ниво. Това заслужаваха тези фенове - да има европейски успехи. Ние успяхме да го постигнем, толкова съм щастлив, толкова съм горд с момчетата и мисля, че го заслужавахме.

Мениджърът го заслужаваше. Да, 100%. Той остана с нас в най-трудните мигове. Даде 100% от себе си до края на сезона и напълно заслужава това. Той е легенда, той е най-добрият мениджър, който някога Кристъл Палас е имал.

Ще използвам цялата енергия, която ми е останала, за да седя буден цяла нощ. Ще празнуваме, заслужаваме да празнуваме, това е 60-ият ни мач, тази вечер е, за да създаваме спомени”, каза Хендерсън.