От Челси са поставили впечатляваща цена на Енцо Фернандес, халфът се надява на ход от Реал Мадрид

От Челси са поставили впечатляващата цена от 120 милиона паунда на голямата си звезда Енцо Фернандес, информира “Дейли Мейл”. Аржентинецът се замеси в сериозен скандал в последните седмици на сезона, когато заяви, че иска един ден да живее в Мадрид, а изказването бе възприето от шефовете на “сините” като флирт с евентуален трансфер в Реал. Халфът отнесе вътрешно наказание от три срещи извън терена, след което се извини.

В местната преса обаче продължават твърденията, че въпреки това Енцо Фернандес продължава да иска да напусне “Стамфорд Бридж” и се надява от “лос бланкос” да опитат да осъществят сделката. Мениджърът на играча, Хавиер Пасторе, също наскоро публично заяви, че през лятото ще бъдат проучени възможностите около него, ако “сините” не му предложат нов договор. Настоящият контракт на аржентинеца е до лятото на 2032 година, но заплата на играча е това, което не удовлетворява щаба на аржентинеца. В момента той получава само около 180 хиляди паунда седмично, което е далеч от стойностите на най-добре платените звезди в Премиър лийг.

Доскоро интерес към Енцо Фернандес проявяваха и от Манчестър Сити, но от “Етихад” са решили да се съсредоточат изцяло върху сделка с Елиът Андерсън.