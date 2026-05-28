Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември и Янтра се изправят един срещу друг в ожесточен сблъсък за място в efbet Лига. Баражът между двата отбора е от 17:00 часа на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Домакините бяха много близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак (Варна), който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локомотив (София). Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до победата на всяка цена.

Такива са настроенията и в лагера на "ковачите", които ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. През целия сезон Янтра се движеше в подножието на върха във Втора лига и благодарение на доброто си представяне в края на кампанията успя да изпревари основния си конкурент за сребърните медали - Фратрия. Това осигури на габровци право на участие в бараж за влизане в efbet Лига.

Добрата новина за "виненочервените" е, че Арангелов ще се завърне край тъчлинията, след като пропусна последния мач на своя отбор заради наказание. Аут за важния двубой обаче ще бъдат Галин Иванов и Божидар Томовски, които получиха червени картони срещу Добруджа.

Септември (Сф) без Галин Иванов и сина на Томаш в баража за оставане в efbet Лига

Емануел Луканов няма сериозни кадрови проблеми, като няма да може да разчита единствено на опитния Мартин Ангелов за гостуването в София, след което "зелените" се надяват отново да бъдат част от най-добрите тимове у нас.

Луканов: Още не сме в елита, има да се изиграе и бараж

Септември (София) - Янтра (Габрово)

Начало: 17:00 часа

Съдия: Кристиян Колев

Стадион: "Драгалевци", София